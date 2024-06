Tras el ultimátum de Pedro Sánchez al Alberto Nuñez Feijoo para renovar antes de que finalice el mes de junio el CGPJ, bloqueado por el PP desde hace cinco años, parece que el acuerdo entre los principales partidos del Congreso de los Diputados no es imposible. Tanto es así que el PSOE intentará una solución intermedia con cesiones que permita al PP aceptar un pacto para renovar el CGPJ, tal como ha avanzado el periodista Juanma Lamet, de El Mundo.

Sin embargo, la periodista Angélica Rubio no es optimista y no cree que vaya a producirse tal pacto, por pate del PP porque tanto el "ala dura del PP como el ala dura de la judicatura, que es más beligerante contra el Gobierno que muchos dirigentes del PP, no van a dejar a Feijóo" renovar el órgano de los jueces". Sin embargo, Antonio García Ferreras discrepa con la opinión de la analista.

"Tengo la sensación de que las altas magistraturas lo que quieren es renovación ya", sostiene el director de Al Rojo Vivo. "Ojalá me equivoca, pero yo creo que no lo va a haber", insite por su parte Rubio. En el vídeo, podemos ver al completo el análisis.