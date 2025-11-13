Santiago Martínez-Vares: "El fiscal general se ha comportado durante toda la instrucción como un presunto delincuente"

El analista de Al Rojo Vivo ha cuestionado la actuación del fiscal general en el juicio: "El día que se abre la investigación destruye pruebas. Eso es innegable".

En Al Rojo Vivo, el analista Santiago Martínez-Vares ha valorado el juicio al fiscal general del Estado, un proceso que, según él, "plantea hechos cuestionables".

Martínez-Vares ha señalado que el comportamiento del fiscal general durante la investigación deja dudas difíciles de disipar: "El día en que se abre esta investigación destruye pruebas. Eso es innegable, es algo indubitado, y no ha podido explicarlo".

El analista ha añadido que la actitud del fiscal a lo largo de la instrucción "no ha sido la de alguien que colabora con la justicia". "Se ha comportado durante toda la instrucción como un presunto delincuente, alguien que no ha facilitado a los investigadores su labor".

Para Martínez-Vares, el caso no puede entenderse sin el contexto político que lo rodea ni sin el papel del Gobierno. "Es el primer presidente del Gobierno que ha puesto a su fiscal general del Estado. Ahí empieza todo", ha afirmado, en alusión a Pedro Sánchez y a lo que considera una erosión del principio de separación de poderes.