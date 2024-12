Sandra León, tras la enésima versión de Mazón de su comida en El Ventorro: "Políticamente, es algo así como un muerto viviente"

La politóloga afirma que es "muy complicado que Mazón pueda tener un futuro político viable", pese a que "hay una cuestión de tiempo" que le favorece (a nivel político)" ya que no hay elecciones a la vista.

"Desde un punto de vista político, Carlos Mazón es algo así como un muerto viviente, es decir, es un político que está descontado en gran medida", asegura Sandra León, politóloga y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, tras conocer que ahora, Mazón sostiene a la comida del Ventorro -el día trágico de la DANA de Valencia- acudió como líder del PP y no como president de la Generalitat.

No obstante, asegura León, que "hay una cuestión de tiempo que favorece a Mazón (a nivel político)" ya que "no hay una urgencia electoral" y por ende, "Feijóo no tiene que tomar ninguna decisión inmediata". Pero, mantiene, aún, así que le parece "muy complicado que Mazón pueda tener un futuro político viable", tal como dicen las encuestas.

"La gestión de Mazón ha sido tan mala que ha evitado que ocurra algo que a veces sí sucede, a nivel político, en catástrofes naturales, y es que la ciudadanía tiende a protegerse y organizarse alrededor del president, intenta apoyar por encima de las divisiones políticas. Y esto no se ha producido", subraya León. En el vídeo, podemos ver completa su intervención, donde enumera otras "lecciones políticas" que se han aprendido tras esta terrible tragedia.