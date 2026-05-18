Sandra León analiza los resultados de la derecha en Andalucía: "El PP ha pasado de ser cabeza de león a cabeza de ratón"

La profesora del CSIC y de Oxford asegura que lo que debería de hacer el PP, tras no conseguir la mayoría absoluta que le daban muchas encuestas, es "una reflexión sobre cuáles son las condiciones en las que se encuentra ahora respecto a la dependencia de Vox". En el vídeo, los detalles.

La mayoría de las encuestas y los sondeos que se publicaron justo antes de comenzar el escrutinio en Andalucía daban la mayoría absoluta a Juanma Moreno Bonilla, sin embargo, las urnas hablaron y el PP se quedó a dos escaños de ese ansiado resultado y dependerá, una vez más, de Vox para gobernar. Y así, una vez más, las expectativas fallaron.

La profesora Sandra León (CSIC y Oxford) asegura que "el PP ha pasado de ser cabeza de león a cabeza de ratón. Es decir, antes era el Gobierno de Bonilla era el que tenía una mayoría más holgada si lo comparamos con Madrid o Galicia, y ahora ha pasado a ser el primero entre los que dependen de Vox".

De este modo, y según la profesora, "el PP tiene que hacer una reflexión sobre cuáles son las condiciones en las que se encuentra ahora respecto a la dependencia de Vox, son dos diputados los que necesita".

Así, cree León que, en Andalucía, "va a haber una contención entre el pacto de investidura y el de legislatura. Ahí es donde el PP va a intentar contener las cesiones a Vox; si no, tendrá que ser un pacto de legislatura" y "lo que veo muy improbable es un pacto de gobierno", concluye la profesora.

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