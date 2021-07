El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a diversos líderes catalanes, como Gabriel Rufián o Pere Aragonès, que han dudado de que el líder socialista no vaya a cambiar de opinión en cuanto al referéndum en Cataluña como sí ha hecho con los indultos. "Denos tiempo", lanzaba el líder de ERC.

Ante esto, el mandatario, en una entrevista en Al Rojo Vivo, ha recalcado que siempre ha tomado "decisiones en favor de la convivencia". En este sentido, el presidente argumenta que la situación en Cataluña ahora es "muy diferente" a cuando se posicionó contra los indultos: "Se seguían por laSexta las imágenes de una Barcelona incendiada, hoy tenemos una situación completamente distinta".

"En un momento, garantizar la convivencia en Cataluña era garantizar la sentencia del Supremo. Hoy, es tomar medidas en favor de la reparación y la separación, por eso esas medidas de gracia. Y yo creo desde el punto de vista de la convicción que un referéndum de autodeterminación llevaría a un socavamiento aún mayor", asevera Sánchez.

Asimismo, preguntado por el sentir de los ciudadanos que están en contra de los indultos y que no han cambiado de opinión, el dirigente ha negado asegurar que son "revanchistas", sino que "lo decía más por el Partido Popular y por Vox".

"En muchas ocasiones, cuando veo a esta oposición tan furibunda, la más furibunda de Europa, me refiero a la ausencia total de proyecto político para España, porque no lo tienen para Cataluña, del principal partido de la oposición", critica Sánchez.

Junto con eso, tras los indultos, también insiste en que la libertad "no les ha salido gratis" a los responsables del procés. "44 meses que han estado en prisión. Procesos y periodos de inhabilitación que no se han revisado y una condicionalidad a que este indulto se levante", insiste. Ante ello, pide "comprensión" ante las "dudas" que pueda tener la ciudadanía, y sentencia: "No olvidamos lo que se ha hecho. Pero es una cuestión distinta para hacer unas medidas de perdón para que la sociedad catalana pueda cerrar la herida de 2017".