La hasta ahora senadora de Ciudadanos, Ruth Goñi, ha asegurado en Al Rojo Vivo que el motivo de su marcha ha sido "el giro ideológico de 180 grados que ha dado el partido y que se terminó de visualizar este lunes después de la Ejecutiva nacional".

"Para mí es una decisión muy difícil porque he tenido la suerte de ser una persona que ha estado seis años en un partido en el que compartía ideológicamente un 90%. Esto agradecidísima. El problema es que ha habido un cambio de estrategia de forma unilateral, no se ha consensuado", ha criticado.

Goñi también ha tenido críticas a la gestión de Inés Arrimadas, con quien dice no haber "hablado nunca de trabajo". "No he tenido nunca esa suerte", ha dicho.

"En el Senado la única persona que ha estado al frente de los Presupuestos he sido yo. Pedí que me incluyeran en alguna reunión para saber por dónde íbamos y cuál era nuestra idea y la respuesta fue terrible", ha señalado.

La senadora, que no ha dejado su acta, asegura que seguirá en la cámara porque se presentó "por una coalición llamada Navarra Suma, integrada por UPN, PP y Ciudadanos": "No puedo dejar mi acta porque ese escaño lo va a ocupar una persona que va a apuntalar al 'sanchismo' y Navarra Suma se presentó con un programa muy claro, que es no apoyar a Sánchez".

Preguntada por la comida que tuvo este miércoles con Fran Hervías, exmiembro de Ciudadanos -ahora en el PP- y su posible salto al partido de Casado, ha negado este extremo: "En esa comida lo que pasó y no han contado es que hubo dos personas que estuvieron todo el rato llorando, era una comida para arroparnos. El cambio que ha dado Ciudadanos te deja hecho polvo".