Ruiz Valdivia, sobre los mensaje entre Aldama y Reyes Maroto: "No tienen nada que ver con el caso Koldo, ¿estas son las pruebas que tenía?"

El periodista y corresponsal político de InfoLibre, Antonio Ruiz Valdivia analiza los mensajes por WhatsApp que se intercambiaron, en agosto de 2020, Reyes Maroto, cuando era ministra de Industria, Comercio y Turismo, y Víctor de Aldama, considerado por la UCO como el 'nexo corruptor' de la trama o caso Koldo.

"En esos mensajes no hay ningún indicio de delito, es una conversación perfectamente normal que no intuye que puede llegar a algún proceso judicial. No se habla del tema de mascarillas ni del tema de Hidrocarburos que son los temas que están judicializados", afirma el periodista.

Se hablaba, en esos mensajes, de la empresa Turespaña. La ex ministra ha defendido que esos mensajes estaban "relacionados con un proyecto de reactivación turística tras la pandemia de coronavirus" y que "este proyecto de reactivación turística" no tiene "nada que ver" con el caso Koldo ni con el caso de Hidrocarburos.

Dicho esto, Ruíz Valdivia quiere hacer una reflexión: "¿Estas son las pruebas que tenía Aldama? Él dijo al salir de prisión que iba a tener las pruebas y que íbamos a conocer y lo que tenemos hasta ahora es un papel que estaba en los PGE, un manuscrito y un mensaje con Reyes Maroto que no tenía nada que ver con la trama". En el vídeo, podemos ver al completa su intervención.