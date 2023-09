Gabriel Rufían, una de las caras más visibles de Esquera Republicana de Cataluña (ERC), portavoz adjunto del partido y diputado en el Congreso de los Diputados, responde en directo en Al Rojo Vivo a las preguntas de la periodista y presentadora Ana Pastor. "Aunque desde el PSOE no lo verbalice la palabra amnistía no quiere decir que no se esté negociando", reconoce el catalán.

Sin embargo, confiesa que "nosotros no publicitamos nunca el estado exacto de nuestras negociaciones pero es bueno que se negocie", añadiendo al mismo tiempo que "la amnistía no es más que un mecanismo político posible para retornar a la política algo que no tuvo nunca que marchar (como opina mucha gente)".

Ante las condiciones que Pedro Sánchez debería cumplir para obtener los 7 votos de los de ERC, Rufián, asegura, haber sido muy claros con esto: "Amnistía y solucionar el déficit fiscal que existe en Cataluña de forma endémica. Son las dos condiciones. Por lo que si Pedro Sánchez no respeta nuestra país, será complicado que pueda gobernar el suyo".

Entre esas dos condiciones, no se encuentra el referéndum... Sin embargo, Rufían confiesa que "no serviría de mucho una amnistía que solo repararse sino que debería abrir la puerta a una solución que es algo tan sencillo como votar", afirma. Por ello cree "que también debería hablarse de la solución real y es votar".