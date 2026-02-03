Rosa Álvarez, sobre la comparecencia de Feijóo en la comisión: "Pasamos toda la tarde con dolor de estómago"

Los detalles En Al Rojo Vivo, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, ha relatado el impacto emocional de la comparecencia de Feijóo por la DANA y ha aclarado que fue citado no por competencias, sino porque "durante 14 meses sostuvo una mentira".

En Al Rojo Vivo, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, ha relatado el impacto emocional que les dejó la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión de investigación por la DANA. "Estuvimos prácticamente toda la tarde enfermas, con dolor de estómago", ha confesado.

Álvarez quiso aclarar desde el inicio por qué se solicitó la comparecencia del líder del PP. No se le citó por tener competencias en la materia, sino porque "durante 14 meses estuvo sosteniendo una mentira", hasta que la asociación pidió que declarara y aportara los mensajes de WhatsApp.

En ese sentido, ha denunciado que "este señor ha perpetuado el dolor de las víctimas", manteniendo a las familias "desinformadas" y sosteniendo una versión falsa "para proteger a ese barón autonómico y a la cantidad de votos que representa para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana".

"Esto va de nuestros familiares, esto va de las víctimas, que también somos las familias", ha reivindicado con firmeza.

Uno de los momentos más duros para ellas fue escuchar cómo Feijóo reducía la tragedia a un fenómeno meteorológico. "Decir que fue solo un hecho meteorológico nos hizo muchísimo daño, porque equivale a decir que no había nada que hacer", ha denunciado. Álvarez contrapuso esa versión con un precedente claro: "En la DANA de 2019 hubo una gestión completamente distinta. Aquí fue negligente y homicida. Entonces hubo tres fallecidos; ahora hay, de momento, 230".

También desmintió que Feijóo se hubiera reunido con asociaciones de víctimas: "Dijo que se había reunido con asociaciones, pero no es cierto. Se reunió con socios de damnificados y con una asociación que no tiene nada que ver con la DANA".

Preguntada por la posibilidad de un encuentro con Feijóo, Álvarez ha aludido al tono con el que se refirió a las víctimas. "Ese 'que vengan' lo dice todo. Hay la misma distancia entre Madrid y Valencia que entre Valencia y Madrid", ha recordado, antes de subrayar que todas las autoridades que se han reunido con ellas —desde el presidente del Gobierno hasta ministros o portavoces parlamentarios— se han desplazado a Valencia.

"Nosotras ya fuimos a Madrid el 14 de marzo de 2025. Éramos once personas y, al salir, nos esperaban 14 antidisturbios y varios coches de policía", ha relatado. "Ese es el trato que reciben las víctimas".

Y ha concluido: "Nuestros familiares no murieron por la DANA. Murieron por la gestión negligente de la DANA. Con otra gestión quizá habría habido alguna víctima, pero no 230 personas".