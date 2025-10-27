Rosa Álvarez (Asociación víctimas de la DANA): "Nuestros familiares murieron con sus vías respiratorias obstruidas por lodo"

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación víctimas de la DANA, reacciona visiblemente emocionada y con la voz entrecortada a la última noticia que hemos conocido sobre Mazón: no fue directamente al Palau tras su comida en el Ventorro, como dijo, sino que acompañó a la perioista Maribel Vilaplana hasta un parking cercano.

A dos días del primer aniversario de la DANA, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación víctimas de la DANA, confiesa en Al Rojo Vivo lo que están viviendo las víctimas tras conocer una nueva mentira de Carlos Mazón: el president acompañó a Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió aquella tarde del 29 de octubre de 2024 en El Ventorro, hasta un parking cercano, no se fue directamente al Palau como dijo.

"Lo que estamos viviendo con este personaje no tiene calificativos. Todos los días salen noticias sobre él que no hace más que hacernos daño... Es insufrible", afirma contundente y visiblemente emocionada": "Esa galantería añeja y viejuna estaba costando vidas. Ese parking, además, está en el sentido contrario al Palau, por lo tanto todavía tardó más en ir al Palau".

"Y tardó más porque no fue directo, se tuvo que cambiar de ropa. Seguramente para ducharse y quitarse lo que llevara encima, porque todos hemos visto los ojos que llevaban cuando llegó al Cecopi", añade visiblemente enfadada, señalando y clamando que "ya está bien de ser tan políticamente correcto".

Recuerda además Álvarez que lo único que a Mazón le preocupaba cuando llegó a las 20:28 h al Cecopi era que no tenía cobertura: "A él solo le preocupaba eso, mientras nuestros familiares se ahogaban y sus vías respiratorias quedaban obstruidas por lodo. Así murieron nuestros familiares", lamenta con la voz sumamente entrecortada, asegurando que "no hay jurisprudencia emocional para decir por lo que estamos pasando (...) No sabemos ya qué hacer".

En el vídeo podemos ver completo su testimonio. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.