Marc Gual, actual jugador del Dnipro-1, e Izan Martín, perteneciente al cuerpo técnico del mismo club, están atrapados en Ucrania y han hablado con Antonio García Ferreras en 'Al Rojo Vivo' sobre cómo se está viviendo allí el conflicto bélico con Rusia después de los primeros ataques.

"Nuestro principal objetivo ahora es saber que hacer, saber si es mas seguro quedarse y salir mañana, si es importante salir rápido, por dónde salir y cómo salir", confesó el segundo entrenador del conjunto ucraniano.

"Estamos necesitando mucha información y ayuda porque es una situación que no se puede explicar. A las 5.30 de la mañana me despierto, yo creo que es un camión de la basura que pasa y hay otro ruido estremecedor, ya veo fuego y entonces me pongo en contacto con el entrenador y varios de mis compañeros argentinos, brasileños, rumanos, croatas... para hacer una salida de emergencia y en menos de diez minutos estábamos cogiendo un coche rumbo a la ciudad deportiva para juntarnos todos e intentar idear un plan y salir del país en cuanto antes", añadió.

"Con la poca gente que nos hemos encontrado en la ciudad deportiva están con nervios e incertidumbre, no saben lo que está ocurriendo. De hecho, nosotros tampoco nos podíamos imaginar que fuera un ataque pero cuando ves el fuego y escuchas otra explosión, te tienes que meter al búnker y te das cuenta de que lo que está pasando es gordo. Tenemos compañeros ucranianos que evidentemente su problema es mucho más grave que salir del país, pero ahora lo que nos preocupa es irnos y hacerlo con la mayor seguridad posible", sentenció.

Marc Gual, delantero con pasado en la cantera del Espanyol y el Real Madrid no se puede creer lo que está ocurriendo: ""Nosotros hasta hace dos días estábamos de pretemporada en Turquía y acabamos de volver. No esperábamos que sucediera esto pero nos toca vivirlo y estamos buscando la manera de poder salir de forma segura y estar más o menos tranquilos".

"Hemos avisado a todo el mundo, que sepan la situación y que, como no pueden hacer mucha cosa desde allí, que estén tranquilos porque estamos bien y ojalá venga alguien rápido a salvarnos o ayudarnos porque nosotros tenemos pocas vías de salida", indicó.

Izan Martín también ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que están pendientes de ellos: "Las familias desde casa nos intentan ayudar lo máximo posible, estamos en contacto con la embajada española y la prensa, que se están portando muy bien con nosotros".

"Ahora estamos en una zona alejada de las ciudades y es tranquila pero al ver y escuchar todo nosotros no podemos estar tranquilos, no se puede describir", concluyó.