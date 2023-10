Los periodistas Pilar Gómez y Fernando Berlín se han envuelto en un rifirrafe sobre la polémica que se desató en la Asamblea de Madrid entre la Presidenta de la Comunidad de Madrid y la líder de la oposición de Más Madrid sobre el conflicto entre Israel y Hamás.

Pilar Gómez ha defendido la postura de Feijóo y el Partido Popular en la guerra subrayando que "el hecho de decir que apoyas a Israel, no quiere decir que no condenes totalmente lo que ocurre en Palestina" y ha añadido que no cree queFeijóo "se haya situado en un lugar dónde no se hayan situado las democracias similares a nosotros". En ese momento ha recalcado "yo no he visto ninguna palabra desleal", que ha provocado el desacuerdo entre los expertos de Al Rojo Vivo.

"Ayuso ha llamado antisemita a Mónica García por condenar que la ley internacional se cumpla con Israel" ha respondido Berlín a lo que le señaló Gómez"creo que Mónica García le llamó mongola". El periodista de 'La Cafetera y ambos se han enzarzado para defender las posturas contrarias de Isabel Díaz Ayuso y Mónica García.