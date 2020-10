Edu Galán y Darío Adanti regresan un viernes más a Al Rojo Vivo con su Informe Mongolia para analizar cómo se encuentra la actualidad y presentarnos su 'hit' sobre la Operación Kitchen.

En este original 'videoclip' aparecen antiguos dirigentes del Partido Popular, como Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal o Jorge Fernández Díaz, junto al excomisario Villarejo.

En el montaje realizado por Galán y Adanti todos ellos aparecen cantando "todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, no hay normas. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, no me importa".

Antes de presentar en el programa este tema, los dos humoristas han realizado un 'Estamos Hartos' dedicado a Donald Trump. Y es que, ambos están "hartos de que el gran patriota sea un evasor de impuestos y de que sea homófobo, clasista, machista, nacionalista y racista".

Aseguran, además, estar "hartos de que con el currículum que tiene pueda volver a ganar las elecciones en Estados Unidos o de que algunos de sus discípulos estén en el Congreso" español.