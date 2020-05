La edición de Informe Mongolia, 'Home Edition', de este viernes, llega ya con la desescalada en marcha y la economía comience a reactivarse poco a poco.

"Hemos empezado la primera fase de la desescalada y la patronal está más feliz que una perdiz, para ellos es más importante no destruir sus propias ganancias, aunque eso cueste destruir tu propia vida", afirma al respecto Darío Adanti.

En Informe Mongolia, por su parte, no han tenido otro remedio que empezar a incluir anuncios. "Somos empresarios muertos de hambre, por eso hemos aceptado ya publicidad, no nos queda otra", explica Edu Galán, antes de dar paso a unos spots de lo más insólito.

Uno de ellos es el de la empresa de "seguridad y señalamiento" 'Ese! Ese!', especializada en material para delatar a vecinos que se saltan el confinamiento o reprender viandantes imprudentes que no cumplen la distancia de seguridad. "Siéntase mejor sintiéndose superior a los demás", es su pegadizo eslogan.

Sin embargo, esto no es suficiente para "reflotar Mongolia", según Edu Galán. Por eso, explica Darío Adanti, se les ha ocurrido sacar "la versión mongola del producto más vendido en la cuarentena: un estimulador clitoriano de última generación".