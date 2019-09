Después del verano, ya está de vuelta Informe Mongolia y llega con una 'sorpresa': no ha cambiado nada.

La única modificación que han hecho, según han dicho Darío Adanti y Edu Galán, ha sido lavar sus camisetas. No obstante, tienen imágenes inéditas de la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. "Mientras los dos infantes se dedicaban a darse de hostias, el líder de la oposición dedicaba el tiempo a algo importante, dejarse barba", han explicado. También tienen una grabación exclusiva de Pablo Casado en la que explica cómo cuidarse la barba correctamente.

Además, Edu Galán y Darío Adanti advierten: "Ciudadanos se ha radicalizado de tanto escorarse a la derecha por más que lo disimule".

Por otro lado, Informe Mongolia muestra su hartazgo porque ha pasado el verano y no ha ocurrido nada, no hay gobierno por culpa de dos partidos, la única propuesta del trifachito es el 155, la libertad de expresión está en peligro y si gana la derecha y entra Vox en el Gobierno, la izquierda se arrepentirá de no haber llegado a un acuerdo y haberlo cambiado todo.

Por último, en su sección 'noticias del último momento' destacan:

'Bolsonaro asegura que lo del Amazonas no son incendios, sino exitosas plantaciones de fuego'

'Casado pide a sus afiliados que le ayuden a destruir documentos del partido'.