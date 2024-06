La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha respondido al expresident catalán Carles Puigdemont, que esta mañana ha calificado de "escándalo" que el Gobierno supedite una nueva financiación para Cataluña a la investidura en la Presidencia de la Generalitat del candidato del PSC, Salvador Illa.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, la ministra ha desviado el foco. "Esto no versa sobre Puigdmont o Illa, esto versa sobre Illa presidente o el bloqueo, la parálisis de Cataluña", ha señalado Saiz. "La ciudadanía tiene que saber que no es para nada incompatible el estabelcer una financiación singular con seguir con los cauces y foros multilaterales con el resto de las comunidades autónomas", ha seguido explicando la ministra. Así, ha insistido en que desde 2019 "no ha habido nunca tantos fondos para las comunidades". Y ha destacado al PSOE como el único garante de una vertebración realizada con igualdad entre los españoles y del "sostenimiento de los sistemas públicos y el sistema de bienestar".

A continuación ha afeado las políticas económicas del PP. "Lo que nos encontramos es que donde ha gobernado el PP lo que han hecho ha sido bajar el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas. Acabamos de conocer que se están exigiendo hasta 400.000 euros a las personas víctimas de la covid-19 por el mes en que estuvieron ingresadas la personas fallecidas, estamos viendo cómo están reduciendo las rentas mínimas", ha enumerado Saiz.

Frente a eso, la ministra Saiz ha defendido que "lo que se está haciendo, se ha hecho y se va a hacer" desde el Gobierno "con seguridad jurídica" es el desarrollo, dentro del marco constitucional, de cualquier estatuto de autonomía". Un alegato de las políticas progresistas del PSOE frebte a "esos mensajes alarmistas de que se rompe España". "Luego, dentro del ámbito de cada comunidad, los ciudadanos tiene que saber que hay quien opta por reducir los impuestos a los que más tienen para luego no garantizar el sostenimiento de los sistemas públicos y echar la culpa al Estado de España. Eso es lo que está pasando en comunidades como Madrid con la señora Ayuso", ha sentenciado la ministra.