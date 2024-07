Pepe Luis Vázquez ha señalado que la decisión de Vox va a tener un efecto positivo en el Partido Popular, asegurando que la ruptura de los gobiernos autonómicos supone que Alberto Núñez Feijóo se quite una "gran losa de encima". "Dios le ha venido a ver", ha destacado.

El periodista ha explicado que esta situación hace que el PSOE ya no le pueda decir a Feijóo que está "secuestrado por la ultraderecha", asegurando que ha sido una cadena de la que el líder del PP "se ha liberado".

En cuanto a Vox, Pepe Luis Vázquez ha indicado que no cree que su decisión se deba al reparto de migrantes. "Es una estrategia política", ha destacado, confesando que él no cree que les vaya a dar un rédito político porque habrá votantes que "no entiendan" que salga de los gobiernos autonómicos.

"Vox está decidido a ser la caricatura que hace de Vox la izquierda. En lugar de institucionalizarse ha decidido volver a ser un partido antisistema", ha recalcado.