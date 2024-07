Los cuatro vicepresidentes que tenía Vox en los Gobierno autonómicos del PP han confirmado este viernes su dimisión, dejando a estos ejecutivos en minoría y abogan a la restructuración de los mismos. La ultraderecha contaba con vicepresidencias en Castilla y León, Región de Murcia, Comunitat Valenciana y Aragón y estos eran Juan García-Gallardo, José Ángel Antelo, Vicente Barrera Simó y Alejandro Nolasco, respectivamente.

En todas estas comunidades, el PP seguirá gobernando pese a estar en minoríay han decidido reestructurar sus gobiernos conforme se han ido confirman las dimisiones. No obstante, en Extremadura no cambiará nada porque el único consejero de Vox, Ignacio Higuero, ha desoído a Santiago Abascal continuará al frente de la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural del Ejecutivo de la 'popular' María Guardiola.

Hay dudas sobre lo que pasará con tres consejeros de Vox en Castilla y León, que han rechazado dimitir y han asegurado que quieren seguir en el Gobierno en contra de la decisión tomada por la dirección general de su partido. Sin embargo, García-Gallardo sí que ha abandonado el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, y el dirigente 'popular' al final solo ha mantenido uno de los consejeros rebeldes en su Ejecutivo regional.

Los presidentes autonómicos están apurando para hacer cambios y así quedarían estos gobiernos.

La Comunitat elimina la vicepresidencia de Vox

Por un lado, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se anticipó a Vox y cesó a los consellers. Este viernes ha comparecido para anunciar que reducirá de diez a nueve el número de Consellerias de su gobierno tras la salida "unilateral" de Vox del ejecutivo y ha nombrado a los sustitutos de los tres consellers de Vox.

Asimismo, ha eliminado la vicepresidencia de Vicente Barrera (Vox). La única vicepresidencia del Gobierno valenciano será de la Susana Camarero, hasta ahora vicepresidenta segunda, y las competencias que tenía Vox quedan en el PP: Justicia e Interior la desempeñará Salomé Pradas, Agricultura y Agua, Miguel Barrachina (síndic del PP en Les Corts), Cultura pasa a Educación y Deporte se pasa a Presidencia. Medio Ambiente, que desempeñaba Salomé Pradas, será dirigida por Vicente Martínez Mus.

Mazón ha dicho que no se le ha pasado por la cabeza mantener a alguno de los tres consellers de Vox, porque a pesar de tener buena relación con ellos y valorar su gestión, ellos han asumido la decisión adoptada por su partido. No obstante, ha asegurado que pretende mantener a dos altos cargos de Consellerias de Vox, que no son militantes de ese partido: directora general de Patrimonio, Pilar Tébar, y director general de Deporte, Luis Cervera.

Sobre si la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), debe mantener su cargo o dimitir, Mazón ha manifestado que es una decisión que corresponde a Vox y a la afectada. La Presidencia de Les Corts se puede cambiar si la persona que la ocupa pierde la condición de diputado, dimite o se pasa a otro grupo parlamentario.

Lío en Vox de Castilla y León

El hasta ahora vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha anunciado este viernes que ya ha presentado la dimisión de su cargo y ha indicado que espera que los otros tres consejeros de Vox en la comunidad "renuncien también", aunque esta es una decisión "personal".

Sin embargo, los consejeros Gonzalo Santonja (Cultura, Turismo y Deportes), Gerardo Dueñas (Agricultura) y Mariano Veganzones (Empleo, Industria y Comercio) quienes han rechazado ofrecer su dimisión y quieren seguir en el Gobierno de Mañueco.

Pero Mañueco solo se queda con Santonja. El presidente de la Junta de Castilla y León ha cesado a los consejeros de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Industria, Comercio y Empleo, ambos de Vox, pero ha mantenido al de Cultura, Turismo y Deporte, un perfil independiente, por contar con su "confianza personal".

Asimismo, Mañueco ha anunciado una reestructuración de su Gobierno, con la eliminación de la Vicepresidencia, que asumirá la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, y la entrada de dos nuevas caras al Ejecutivo autonómico.

Aragón, una ruptura menos dura

El hasta ahora vicepresidente primero del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, ha asegurado que dimite por una cuestión "de conciencia" derivada del acuerdo adoptado en el comité nacional de Vox de romper los gobiernos autonómicos en coalición con el PP, y se ha mostrado satisfecho de su labor en el ejecutivo regional.

Preguntado sobre la posibilidad de apoyar los presupuestos del gobierno autonómico desde la oposición, el responsable político ha matizado que la decisión se adoptará a la vista del contenido de las cuentas y de las negociaciones a realizar.

Nolasco ha asegurado que no ha hablado con su compañero de partido, el consejero aragonés de Agricultura, Ángel Samper, quien ha convocado a los medios de comunicación el próximo lunes en un lugar "por determinar", pero ha recordado que el acuerdo unánime del comité nacional de Vox fue la salida de los vicepresidentes y de los consejeros de los gobiernos autonómicos con el PP.

Ha rechazado pronunciarse sobre la situación de la presidenta de las Cortes de Aragón e integrante del grupo parlamentario de Vox, Marta Fernández, con la que ha dicho que tampoco ha hablado, aunque ha añadido que los acuerdos que le llevaron al cargo son "harina de otro costal" al no formar parte del pacto de gobierno en la Comunidad, una situación que ha extendido a los ayuntamientos aragoneses donde su formación gobierna en coalición.

Sin embargo, Jorge Azcón ya ha anunciado cómo será la reestructuración de su Gobierno. El presidente de Aragón ha anunciado la nueva estructura de su Gobierno y ha confirmado el cese "a petición propia" del consejero de Agricultura Ganadería y Alimentación de Vox, Ángel Samper.

Ha avanzado también que eliminará la Consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia que ostentaba el hasta hoy vicepresidente, Alejandro Nolasco. El Gobierno de Aragón tendrá así nueve carteras y estará integrado solo por cargos del PP. Las competencias de Justicia serán asumidas por Mar Vaquero, que asciende a vicepresidenta primera y mantiene sus competencias en Economía e Industria. Además, se responsabiliza también de Presidencia, al tiempo que cede Empleo a la consejera de Ciencia y Universidad, Claudia Pérez.

La consejera Tomasa Hernández se queda con Cultura y coge las riendas de Educación y Deporte, al tiempo que traspasa Presidencia a Vaquero e Interior a Roberto Bermúdez de Castro, que continúa al frente de Hacienda y Administración Pública. El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López, amplía su cartera y asume las competencias de Cohesión Territorial y Despoblación que tenía Nolasco.

Y, por último, el hasta ahora secretario general de Hacienda, Javier Rincón, será el nuevo consejero de Agricultura en sustitución de Samper. Con respecto a si fichará a altos cargos de Vox, Azcón aseguró que esa decisión la tomarán sus consejeros en los próximos días, aunque se abrió a esta posibilidad si son "los mejores".

Extremadura se queda como estaba

El consejero extremeño de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, que se mantendrá en su puesto y que la próxima semana abandonará las filas de Vox, ha dicho que "cambiar las reglas del juego a mitad del partido", en alusión a la ruptura por parte de Vox de los acuerdos con el PP, "no es leal ni honrado".

"Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender", ha añadido Higuero durante una comparecencia de prensa en la que ha estado acompañado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Higuero, que esta mañana ha comunicado a Vox que la próxima semana se dará de baja del partido, al que se afilió hace diez meses, ha afirmado que su trabajo es defender a Extremadura y "sacarla de las políticas de izquierda" que tenían a esta región "a la cola de muchas cosas".

Dudas en Murcia

El vicepresidente del Gobierno de Murcia, José Ángel Antelo, y el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, ambos de Vox, presentan al presidente, Fernando López Miras, su dimisión tras la ruptura del acuerdo de gobierno firmado en septiembre de 2023 con el Partido Popular. Mientras, el 'popular' guarda silencio, mientras crecen las dudas sobre un adelanto electoral.