Ignacio Escolar ha analizado en Al Rojo Vivo la decisión de Pedro Sánchez abriendo la puerta a dejar el Gobierno tras la denuncia contra su mujer.

"Ojalá esto sirviera para que abriéramos un debate sobre lo que es normal y lo que no en la política española, pero me temo que no va a pasar", ha afirmado el periodista.

En este sentido, Escolar añadido que "la política española ha entrado en un terreno de no normalidad desde el momento en el que asumimos como normal que 'que te vote Txapote' sea un lema electoral, que la Presidenta de Madrid diga hijo de puta al Presidente del Gobierno y luego se convierta en un meme para hacer camisetas".

Además, el periodista también ha cuestionado "que se lleve a la esposa del Presidente del Gobierno con bulos a un tribunal y ese tribunal acepte la denuncia".

"Creo que hace mucho tiempo que en España se han cruzado determinadas maneras. Dudo que esto ocurra viendo la reacción que está teniendo el PP, pero ojalá alguien piense si esto es normal, lo cotidiano y a lo que se tiene que acostumbrar cualquier demócrata; que cualquier político sepa que si se dedica al servicio público le esperan este tipo de calvarios", ha zanjado.