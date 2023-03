Cristina Almeida ha afirmado que Ramón Tamames en la actualidad no es su "camarada", pero que lo fueron en el año 78, cuando coincidieron en el Ayuntamiento de Madrid. "Yo le reconozco todos los valores que esa persona tuvo en aquellos momentos, pero luego su vida ha ido por otro derrotero que a mí me importa un comino. Ahora esto ya me parece esperpéntico", ha expresado la abogada.

En este sentido, Almeida ha manifestado que se alegra "de que al final de su vida, los de Vox le dejen todo el espacio del país, casi pensando que va a llegar a Moncloa". Sin embargo, según ha apostillado la exdiputada de la Asamblea de Madrid, Tamames "no tiene camino para llegar a Moncloa". "Yo, de todas maneras, no le falto al respeto a su vida, pero me parece muy poco serio que quiera sacar su pasado para defender la moción de censura de Vox", ha criticado.