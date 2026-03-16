La reacción de Ferreras ante la ovación del PP a Mazón tras saber que el TSJCV descarta imputarlo: "Una ovación al mayor mentiroso de la política española"

Cuando Alberto Núñez Feijóo ha transmitido a los populares que el TSJCV ha rechazado investigar al expresident, se ha producido una ovación cerrada. En el vídeo, la reacción del presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras.

El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado por unanimidad investigar al expresidente Mazón por su actuación durante la DANA, al no apreciar "un fundamento sólido y objetivo" de que los hechos descritos "revistan carácter de delito".

Una noticia que he llegado a la cúpula de los 'populares' en Génova y, según ha podido saber laSexta, se ha producido una ovación cerrada en el momento en el que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha transmitido la noticia se ha producido una ovación cerrada hacia al expresident.

Según cuenta, además, la periodista Ángela Vera en este vídeo, efectivamente, se ha producido una "ligera ovación", cuando Feijóo, a puerta cerrada, lo ha comnunicado: "Ha habido aplausos y ya sabemos que algunos barones autonómicos han escrito al expresidente".

La reacción del presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha sido contundente: "Una ligera ovación de la junta directiva nacional al mayor mentiroso de la política española en estos momentos. Sí sí, él, Carlos Mazón. Porque, además, hay víctimas mortales".

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