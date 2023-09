Luis Rubiales ha pasado de asegurar que no pensaba dejar su cargo en la RFEF a terminar presentando su dimisión. Una cambio de opinión que ha explicado en una entrevista concedida a Piers Morgan en el programa 'Piers Uncensored', en 'Talk TV'.

"Creo que lo mejor es irme. Hablé con la UEFA y estamos de acuerdo. No puedo ser egoísta, aferrarme a la silla y no dejar el cargo, porque la situación cambió muchísimo desde que dije que no iba a dimitir hasta ahora", ha asegurado.

Un argumento sobre el que ha reaccionado Antonio García Ferreras de manera contundente. "Un poco más y pide una medalla", ha indicado el presentador, asegurando que con sus declaraciones parece que intenta decir que se está "inmolando" por el bien del fútbol español.

Por su parte, Mamen Hidalgo ha recalcado que Luis Rubiales "siempre actúa así", intentando ponerse "en el foco del tema".