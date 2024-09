Antonio García Ferreras ha mostrado su rechazo a la actuación del alcalde del municipio de Vita (Ávila), Antonio Martín Hernández, durante las fiestas de San Bartolomé del citado pueblo.

En concreto, el presentador ha reaccionado al vídeo que se ha difundido y en el que aparece cantando una canción que dice: "Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita. Le subí la faldita y le bajé la braguita". A continuación, y tras repetir en reiteradas ocasiones ese estribillo, la letra continúa: "La eché el primer caliqueño. La eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche".

Unos hechos por los que el Partido Socialista y Podemos han pedido su dimisión. Por su parte, el PP ha informado esta mañana de que el edil abandonará el consistorio por los "hechos inadmisibles" que protagonizó.

"Es uno de los personajes impresentables, no sé si decir del año", ha confesado Ferreras, destacando que hay una palabra que lo define muy bien: "asco".