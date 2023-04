Raquel Sánchez lo tiene claro: "Aprobaremos la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia, fundamental para hacer posible que muchas personas puedan pagar el alquiler o una hipoteca, iniciar un proyecto de vida". Así se ha expresado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en Al Rojo Vivo, programa en el que ha asegurado que la nueva norma "sentará los pilares sólidos para un nuevo esquema de las políticas de vivienda en España".

No obstante, ha añadido: "Somos conscientes de que el problema de la vivienda pasa por constituir un parque público de vivienda asequible y que no se pueda vender o enajenar a fondos buitre, como hizo el PP". Así, ha precisado que, en el desarrollo de ese parque público, el Gobierno pondrá a disposición esas viviendas "que tiene ahora la Sareb, que se hizo cargo". Y ha advertido: "No son las únicas viviendas que se van a destinar a este fin".