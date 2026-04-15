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Análisis internacional

Rafa López: "Trump se ha convertido en un activo tóxico, tanto en EEUU como a nivel mundial"

El sociólogo Rafa López analiza las últimas palabras del presidente de los EEUU en la Fox, asegurando que la guerra, parece, está a punto de terminar. En el vídeo, su análisis completo.

Rafa López

El presidente de los EEUU, Donald Trump, ha asegurado en la Fox que "la guerra está cerca de terminar", un momento que puede ser absolutamente trascendental. El sociólogo Rafa López explica que "Donald Trump en estos momentos se ha convertido en un activo tóxico, en los Estados Unidos y también, externamente, a nivel mundial".

Tanto es así que, según recuerda López, hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, en la Hungría de Orbán, los cambios que se han producido en Giorgia Meloni o incluso lo que ha pasado en Canadá o en Australia, que parecía imposible la remontada de los liberales en Canadá o de los laboristas en Australia.

Por no hablar, señala López, del enfrentamiento de Trump con El Vaticano, algo que "no tiene precedentes en la historia", y recuerda, además, cómo una parte muy importante del movimiento ultra es ultracatólico en los EEUU. Por tanto, insiste: "En este momento Trump es un activo tóxico para su partido, para el movimiento y a nivel internacional".

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