Rafa López: "Tenemos un país que se mueve al ritmo de los escándalos judiciales"

El sociólogo Rafa López se suma al debate en Al Rojo Vivo sobre el caso Cerdán y advierte de un problema estructural en España: "Sustituimos una trama, como la Gürtel o la cúpula de Interior o Hacienda, por otra que gobierna el PSOE".

El sociólogo Rafa López se ha sumado al debate en Al Rojo Vivo sobre el caso Cerdán, la actuación del gobierno y el papel de los asesores que ocupan altos cargos en la administración, y que, en ocasiones, más que ayudar, dificultan la toma de decisiones: "Es lo mismo que pasó con Mazón el día de la DANA. No solo Mazón se comportó como se comportó, sino que ningún asesor fue capaz de sacarle de allí. Le presentaron documentos para que firmara, pero nadie le dijo: 'Oye, que Valencia se está inundando'".

López ha advertido que, con a vesces, los asesores "son peligrosamente ajenos a la realidad".

Además, ha planteado un problema estructural que enmarca todo: "Tenemos un país que se mueve al ritmo de los escándalos judiciales". Y ha añadido: "Sustituimos una trama, como la Gürtel, o la cúpula del Ministerio del Interior o la cúpula del Ministerio de Hacienda, por otra trama que gobierna el PSOE".

