Rafa López analiza las palabras de Feijóo sobre Vox: "Todo el mundo sabe que la elección que se va a tomar es que PP y Vox van a pactar"

El sociólogo analiza la presión de Alberto Núñez Feijóo sobre Santiago Abascal para cerrar los pactos antes de abril y advierte: "La derecha libra una doble batalla, desgasta al PSOE y a la vez compite entre PP y Vox".

Alberto Núñez Feijóo ha intensificado la presión sobre Santiago Abascal para cerrar cuanto antes los acuerdos pendientes en las comunidades donde aún no hay gobierno. El líder del PP asegura que el pacto en Extremadura está "prácticamente cerrado" y apremia a Vox a sellar los acuerdos antes de abril, afirmó en una entrevista en 'EsRadio'.

Pese a la tensión, el dirigente popular reconoce "cierta esperanza" tras las palabras de Abascal, que se comprometió a "cerrar los gobiernos en las autonomías". "Hay más puntos de encuentro que divergencias", sostuvo Feijóo, citando afinidades como el concepto de Europa, la visión de la Transición, la defensa del constitucionalismo o el respaldo al Estado de las autonomías. "No le pedimos que comulgue con nuestros principios, pero no tenemos elección", remató.

Para el sociólogo Rafa López, la clave está precisamente en ese juego de palabras: "No tenemos elección, pero tenemos elecciones y, como no tenemos elección, vamos a hacer elecciones para ver qué elección vamos a tomar".

A su juicio, el desenlace es claro: "Todo el mundo sabe que la elección que se va a tomar es que PP y Vox tienen que pactar". Y en ese camino, añade, la derecha libra una doble batalla: "Una guerra de desgaste en dos sentidos: desgastar al PSOE —como ya han hecho en Extremadura, Aragón o Castilla y León— y, al mismo tiempo, desgastarse entre PP y Vox. Si crece Vox, ahoga al PP; si crece el PP, ahoga a Vox".