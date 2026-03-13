¿Quién está perdiendo en esta guerra? La pregunta de Zaida Cantera: "Las guerras no las gana nadie; las perdemos todos los que no las iniciamos"

La analista ha compartido en Al Rojo Vivo una reflexión personal sobre la guerra en Irán y la inquietud que percibe entre la ciudadanía. Además, ha cuestionado el propio concepto de victoria en un conflicto bélico: "¿Cuándo va a acabar? Eso lo decidirá Irán".

Zaida Cantera ha puesto sobrea la mesa de Al Rojo Vivo una reflexión personal sobre la guerra en Irán y la inquietud que percibe entre la ciudadanía.

La exvicepresidenta de la delegación española de la OTAN ha relatado una anécdota reciente: "Tenía una conversación a las puertas de un colegio con un padre que me preguntaba: ¿cuándo va a acabar esto? y ¿si vamos a ganar la guerra?".

A partir de esa pregunta, Cantera ha cuestionado el propio concepto de victoria en un conflicto bélico. "¿Cuándo va a acabar? Eso lo decidirá Irán, porque nosotros no vamos", ha afirmado. Pero fue más allá: "¿Qué significa realmente ganar? Nosotros no vamos a ganar nada. En realidad, todos estamos perdiendo".

En su intervención ha planteado quién paga el verdadero precio de las guerras: "Cuando alguien dice que Irán está perdiendo, yo me pregunto: ¿quién está perdiendo realmente? Más allá de los muertos civiles que estamos viendo, ¿quién pierde en el Líbano sino los niños que están siendo masacrados, los civiles que están siendo bombardeados con fósforo y armas termográficas por parte de Israel?".

Cantera ha concluido con una reflexión contundente sobre los conflictos armados: "¿Quién gana las guerras? Las guerras no las gana nadie. Las guerras las perdemos todos los que no las iniciamos".

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