El acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa implicará la salida de Cataluña del sistema común de financiación. Juanma Romero explica que esto es un antes y un después en la política fiscal española desde la Transición.

"Que Cataluña saliera del sistema común de financiación supondría el fin del 'café para todos' en el sentido de que las reformas, pese a que partían de una necesidad política, se ha extendido a todas las CCAA, en este caso no sería así", indica Camarero.

No obstante, sostiene que tener competencias para gestionar los impuestos no implicará necesariamente una mejora de la economía catalana: "El hecho de que Cataluña tenga el 100% de sus impuestos recaudados no significa que vaya a ir mucho mejor. Euskadi y Navarra ya lo tienen y su PIB no se ha disparado, sigue igual e incluso en algunos años ha decaído".

"Hay que aclarar qué impuestos se ceden y qué gastos tiene que asumir cada comunidad. Este es el debate y con este fin del 'café' para todos va a ser mucho más difícil cuadrar las cuentas del Estado", ha concluido Camarero.