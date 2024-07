Begoña Gómez se ha acogido a su derecho a no declarar este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Según han confirmado varias fuentes a laSexta, la esposa del presidente del Gobierno no ha contestado a ninguna pregunta de las partes.

Una decisión final que ha justificado su abogado, Antonio Camacho, en una entrevista en Al Rojo Vivo: "No se trata de ninguna triquiñuela jurídica. Se trata de reivindicar las garantías de un proceso penal en un Estado Democrático".

Camacho ha insistido en que no se les ha facilitado el motivo de por qué deben declarar pese a haberlo solicitado en reiteradas ocasiones: "Desde que desapareció la inquisición, desapareció la posibilidad de que alguien fuera a declarar y no supiera qué es lo que se estaba investigando y eso es lo que está ocurriendo en este procedimiento. Nos pasado el mes de julio presentando escritos para que se nos aclarara el objeto del procedimiento".

"La presencia de cinco acusaciones populares y la falta de limitación por parte del juez llevaban a no saber que se estaba investigando. Era objeto de investigación todos los hechos desde que su marido es presidente y en relación por la denuncia por Manos Limpias. Denuncia que fue delimitada por la Audiencia Provincial a unos contratos. Esos contratos se han remitido a la fiscalía europea. Nuestra tesis es que este procedimiento no tiene objeto", ha añadido.

"La Audiencia Provincial dijo que no había indicio para investigar las ayudas a Globalia-Air Europa. Nada ha cambiado. Dos atestados de la Guardia Civil han determinado que no existen irregularidades. Y ese informe de la UCM incurre, supongo que por error, en inexactitudes importantes", ha concluido los motivos por los que Begoña Gómez no ha declarado.