Begoña Gómez ha vuelto como investigada este viernes a los Juzgados de Plaza Castilla tras la suspensión de la primera declaración hace dos semanas. Exactamente una hora después de acceder a la sede judicial, Gómez ha salido tras comparecer ante el juez Juan Carlos Peinado y no responder a ninguna pregunta al acogerse a su derecho a no declarar.

Tras ello su abogado defensor, Antonio Camacho, ha intervenido en Al Rojo Vivo donde ha asegurado que la esposa del presidente "está tranquila, sobre todo porque sabe perfectamente que no ha hecho nada irregular". No obstante, ha puesto de relieve que Gómez está "cómo estaría cualquier persona a la que se somete a lo que está ocurriendo en los últimos tres meses".

Tras la salida de la sede judicial el letrado también ha comparecido ante los medios para destacar que la razón que ha llevado a la esposa del presidente a no responder a ninguna pregunta es que su defensa así se lo "ha recomendado" y no porque "no quiera dar explicaciones".

En esta línea, el letrado ha argumentado su recomendación en que "la declaración del investigado tiene que hacerse con garantías" que considera no se dan en este caso, puesto que los jueces instructores "tienen que delimitar el objeto de la investigación" ya que "no pueden investigar cualquier cosa". Y es que para la defensa "con la delimitación que ha hecho" el juez Peinado "este proceso se ha quedado sin contenido": "No entendemos qué guía al juzgado en esta instrucción que cada vez se extiende más", ha sentenciado.