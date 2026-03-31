¿Qué ha conseguido Trump con esta guerra? "Satisfacer a Netanyahu": el análisis de Mario Saavedra

En Al Rojo Vivo, el analista advierte del débil respaldo interno que vive EEUU: el 61% de los ciudadanos rechaza la guerr y el precio de la gasolina ya ronda los 4 dólares, reflejo directo del impacto económico.

Otro batacazo en la estrategia de Donald Trump. El presidente estadounidense estaría ahora dispuesto a poner fin a la guerra en Irán —lo que él denomina "campaña militar"— incluso sin garantizar la reapertura total del estrecho de Ormuz. Según The Wall Street Journal, Trump ha trasladado a sus asesores que forzar la reapertura por vía militar podría alargar el conflicto, algo que choca con su objetivo de mantener una intervención limitada en el tiempo, dentro del plazo de cuatro a seis semanas que se ha marcado.

En este contexto, la Casa Blanca contemplaría dejar en segundo plano la recuperación inmediata de esta vía estratégica, clave para el suministro energético global, en un intento de evitar una escalada mayor.

Ante este escenario, el analista Mario Saavedra responde en Al Rojo Vivo qué ha conseguido realmente Trump con esta ofensiva: "Satisfacer a Benjamin Netanyahu, su aliado, que llevaba décadas intentando arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán. Y este ha sido el primer presidente lo suficientemente imprudente como para hacerlo".

Saavedra describe la situación como una "superposición" entre negociación y escalada: "No sabemos en qué punto estamos ni hacia dónde va a evolucionar". Y aporta dos datos que reflejan la fragilidad del apoyo interno: "El 61% de los estadounidenses está en contra de la guerra —cuando normalmente los conflictos arrancan con respaldo social— y, además, la gasolina ya alcanza una media de cuatro dólares, un indicador clave del impacto económico".

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