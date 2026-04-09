Pulido analiza la debilidad de la tregua: "Tanto los 10 puntos de partida de Irán como los 15 de EEUU están bastante separados, son maximalistas"

"Parece ser que van a ser más bien una toma de contacto que realmente una negociación de paz", afirma Guillermo Pulido, politólogo y analista de Defensa. En el vídeo, al completo su reacción.

Guillermo Pulido, politólogo y analista de Defensa, analiza en directo para Al Rojo Vivo el endeble alto al fuego firmado entre EEUU e Irán. "¿Qué crees que puede pasar en los próximos días ya que aún no se han sentado cara a cara en Pakistán, EEUU e Irán?", le pregunta Antonio García Ferreras.

Pulido es claro: "Los puntos de partida están bastante distanciados. Tanto los diez puntos de Irán como los 15 estadounidenses son maximalistas (...) Es difícil que se llegue a un punto intermedio porque ninguno de los dos bandos podría cerrarlo sin que sea una rendición incondicional por parte de la otra".

Por tanto, asegura el analista, "parece ser que van a ser más bien una toma de contacto que realmente una negociación de paz".

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