La exministra de Exteriores se ha mostrado sorprendida en Al Rojo Vivo por la actuación del ministerio de Exteriores sobre su gestión en Gibraltar y ha tachado de exageradas las actuaciones del ministerio de Margallo. Acerca de la actitud del Ejecutivo de Mariano Rajoy, considera que ha tenido un comportamiento desmesurado al respecto, "lo ha exagerado y ahora no tiene más remedio que reconducirlo". La exministra explica el modus operandi que se suele establecer con un país aliado como el Reino Unido que se basa en el "diálogo para solucionar el problema". Insiste en que se tiene que hacer dentro del marco de cooperación que existe y subraya que "por ello existe el foro tripartito"

"Que existan ahora conflictos con Gibraltar por las piezas de hormigón en el mar, lleva surgiendo desde hace tiempo, pero lo ha exagerado un poco y resulta estridente porque ya no se estila. Para solucionar un problema, hablas con tu homólogo" insiste Jiménez que cree que Margallo se ha equivocado en este asunto y "aunque apoyamos a España en la reivindicación de la soberanía sobre Gibraltar, pero no podemos apoyar lo que es una torpeza diplomática".

Sobre el asunto de los abusos a los pescadores construyendo piezas de hormigón para dificultar la pesca, Jiménez apoya al gobierno español y a los pescadores pero señala que "no se puede hacer de manera pública, ya que es empezar incrementar una tensión que no conduce a nada". Otro de los puntos que inquieta en Gibraltar es el fraude fiscal, aspecto que según la exministra se lleva trabajando desde hace años. "El control en el fraude se viene realizando y se estaba persiguiendo desde hace años, no es algo nuevo así que no se lleven los del partido popular las manos a la cabeza".

Además, ha destacado que cabe la posibilidad de que "el Gobierno haya utilizado el asunto para desviar la atención sobre Bárcenas". Y lo afirma apoyándose en las portadas d elos periódicos británicos que subrayan la "coincidencia" de la corrupción en España con el tema de Gibraltar.