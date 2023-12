El PSOE denunciará por delitos de odio a Santiago Abascal por sus palabras hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el diario argentino Clarín, y por las protestas ante las sedes de los partidos socialistas.

"No sé si puede o no prosperar, pero creo que es pertinente presentarla y que los juzgados diriman si es o no un delito de odio", afirma el periodista Ignacio Escolar, director de eldiario.es.

Por su parte, la periodista de El Mundo, Ángela Martialay asegura "que hay multitud de querellas que se han archivado en los últimos meses, muchas de ellas incluso presentadas por Vox, contra expresiones desafortunadas y fuera de lugar y pocas veces han tenido recorrido porque la mayoría de ocasiones la Fiscalía ha entendido que era libertad de expresión. Veremos qué sucede aquí". Sin embargo, la otra denuncia contra las protestas ante las sedes de los partidos, "es más fácil que eso prospere" porque además, "hubo detenidos", explica la periodista.

Pilar Velasco sostiene, por el contrario, que "es fácil que eso prospere porque en algún momento tiene que haber una investigación o tienen que concretarse si las incitaciones y llamamientos a convocar a manifestantes en Ferraz" sin que hubiera autorización ni aviso y eso deriva en actos violentos, como sucedió, si eso tiene responsabilidades sobre quién convoca y se personó que fue Abascal. Si no prospera la de delito de odio sí puede prosperar esta otra denuncia que tiene relación directa con las movilizaciones en Ferraz".

Alfonso Pérez Medina, periodista de laSexta explica que tanto la jurisprudencia del TS como la circular de la fiscalía sobre el delito de incitación al odio repiten que tiene que ser actor reiterados y repetidos en los que se busque esa incitación al odio.

"La jurisprudencia Lo que recoge es que tiene que haber un riesgo real de que todos esos hechos puedan acabar desembocando en actitudes violentas contra el presidente del Gobierno y que por otra parte, todas esas personas pertenezcan a un colectivo especialmente vulnerable, por una serie de razones que se recogen entre las que estaría también la motivación ideológica", añade el periodista.