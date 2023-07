La sindicalista Afra Blanco discrepa en la tertulia política de Al Rojo Vivocon su compañero, el periodista Gabriel Sanz, de Vox Pópuli sobre la situación del PP. Según el periodista cree que si se revalida el Gobierno de coalición, el PP va a estar a la contra durante toda la legislatura, "igual que estuvo el PP de José María Aznar durante la legislatura de 1993-1996".

Sin embargo, la sindicalista "no cree que el PP nos vaya a dar otros cuatro años de lo mismo". Realmente, "creo que el PP el algún momento reflexionará y no se volverá a situar, por ejemplo, en contra de revalorización y sostenibilidad de las pensiones, en contra de un acuerdo de los agentes sociales para con el mercado laboral y no jugarçao a Vox".

"Lo primero que va a hacer en el PP es bloquear el techo de gasto", rebate Sanz. Pero Blanco, insiste es que cree que "el PP volverá dentro de ese ala liberal, un poquito hacia la moderación".