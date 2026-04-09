La profesora Sonia Sánchez: "Los israelíes estaban molestos porque al parecer no se les ha tenido en cuenta a la hora de negociar el alto al fuego con Irán"

La profesora en relaciones Internacionales, Sonia Sánchez, explica en este vídeo las relaciones entre Israel y Líbano después de las declaraciones de Netanyahu, quien ha asegurado que va a seguir golpeando Líbano.

El alto el fuego está en un momento de máxima fragilidad. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha asegurado que no van a parar en el Líbano, que van a seguir golpeando, porque, además, como él dice, esto no estaba incluido en el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

"A pesar de lo que dice Irán y de lo que dice el mediador Pakistán de que el Líbano sí era parte de ese preacuerdo, Israel lo desmiente. Y según asegura Netanyahu, van a golpear el Líbano con toda la fuerza", informa en este vídeo la periodista Diana Mata. También en este vídeo podemos ver estas declaraciones del primer ministro de Israel.

De momento, el alto el fuego está más que en peligro. "Los israelíes estaban molestos porque, al parecer, no han sido tenidos en cuenta a la hora de negociar este alto el fuego con Irán y han dejado clara su posición, y la están dejando clara", explica, en directo en Al Rojo Vivo, Sonia Sánchez, profesora del Grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria.

Parece entonces que Israel ha asumido el alto el fuego con Irán, pero no con el Líbano. Y es que el Líbano, afirma la experta, es "un teatro diferente". Así, "el elemento clave que estaba aquí en juego era el desarme de Hizbulá. Desde el último alto al fuego que se alcanzó con Hizbulá, el acuerdo era que el Gobierno y el ejército libanés iban a desarmar a Hizbulá".

Ahora bien, tal como matiza Sánchez, "todos conocemos Líbano": "No es un estado plenamente soberano y la milicia de Hizbulá o la fuerza de resistencia de este grupo de terrorista, según cómo lo definas, tiene mucho poder. Y el temor del gobierno libanés era que el desarme de este grupo llevara a una guerra civil dentro del Líbano. Por lo tanto, pusieron un freno o un límite a ese desarme".

Sin embargo, lo que ocurrió, tal como explica la profesora, es que el 28 de febrero se inicia la guerra y el 1 de marzo el líder de Hizbulá declara que va a entrar en el teatro de la guerra en venganza por la muerte de Jamenei. Y esto acelera todos los planes de Israel sobre el Líbano.Y esto acelera todos los planes de Israel sobre el Líbano. "Y lo que se ha puesto encima de la mesa, dicho por las propias autoridades militares israelíes, es que Hizbulá no estaba tan debilitada como los israelíes habían vendido en un principio", explica.

Por tanto, lo que estamos viendo en estos momentos es "una estrategia clarísima de Netanyahu" de vender victoria en clave electoralista y en clave de supervivencia en el poder. Sin embargo, "la realidad sobre el terreno demuestra que ni Irán es tan frágil como pensaba, ni tampoco Hezbolá lo está siendo", concluye Sánchez.

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