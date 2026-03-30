La presidenta del Consejo de la Juventud alerta sobre la vivienda: "Este año hemos registrado los peores datos de emancipación de toda la serie histórica"

Andrea González Enrich advierte de que la crisis de la vivienda se ha extendido a todas las generaciones y denuncia que el acceso es ya inasumible para los jóvenes, reclamando una respuesta política urgente.

Andrea González Enrich, presidenta del Consejo de la Juventud de España, ha vuelto a poner el foco en la crisis de vivienda durante su intervención en Al Rojo Vivo. "Llevamos años alertando de esta situación, especialmente desde la juventud, pero ya no es un problema exclusivo de los jóvenes, sino de todas las generaciones", ha advertido.

Desde 2006, el organismo elabora el Observatorio de Emancipación, que mide el acceso de los jóvenes a la vivienda. Los últimos datos reflejan un deterioro sin precedentes: "En los dos o tres últimos años hemos registrado los peores resultados de toda la serie histórica", señala. A su juicio, la reacción institucional llega tarde: "Está bien que ahora se empiece a mirar, pero llevamos mucho tiempo insistiendo sin que se le dé la prioridad que merece".

El diagnóstico se apoya también en cifras recientes. Según El Periódico de España, adquirir una vivienda exige ya más de siete años de salario íntegro, muy por encima del esfuerzo que afrontaron generaciones anteriores. "Ya no hablamos solo de que la vivienda sea cara, sino de que es directamente inaccesible para la juventud", resume.

En la práctica, añade, la compra queda fuera del alcance de la mayoría: "No podemos permitirnos dedicar ocho, nueve o diez años de salario íntegro —sin gastar en nada— solo para iniciar una hipoteca".

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