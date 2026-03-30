La presidenta del Consejo de la Juventud reflexiona sobre el acceso a la vivienda: "No podemos destinar 10 años de salario íntegro solo para iniciar la compra de una casa"

En Al Rojo Vivo, Andrea González Enrich alerta de que la crisis de vivienda ya afecta a todas las generaciones y reclama un pacto de Estado ante un problema "lo suficientemente grave" para exigir una respuesta política urgente.

En Al Rojo Vivo, Andrea González Enrich, presidenta del Consejo de la Juventud de España, ha vuelto a poner el foco en el problema de la vivienda, un desafío estructural que —como ha reconocido el flamante vicepresidente primero, Carlos Cuerpo— es ya "el gran reto" al que se enfrenta el Gobierno.

"Llevamos años alertando de esta situación, especialmente desde la juventud, pero ya no es un problema exclusivo de los jóvenes, sino de todas las generaciones", ha señalado. Desde 2006, el organismo elabora el Observatorio de Emancipación, que mide el acceso de los jóvenes a la vivienda. "En los últimos dos o tres años hemos registrado los peores datos de toda la serie histórica", advierte. "Está bien que ahora se empiece a mirar, pero llevamos mucho tiempo insistiendo sin que las instituciones le den la prioridad que merece".

Según datos recientes de 'El Periódico de España', adquirir una vivienda exige ya destinar más de siete años de salario íntegro, muy por encima del esfuerzo que afrontaron generaciones anteriores. "Ya no hablamos solo de que la vivienda sea cara, sino de que es directamente inaccesible para la juventud", afirma.

En la práctica, explica González Enrich, la compra es una opción fuera del alcance de la mayoría: "No podemos permitirnos dedicar ocho, nueve o diez años de salario íntegro —sin gastar en nada— solo para iniciar una hipoteca". El problema se traslada así al alquiler, donde la situación tampoco mejora. "Acceder a una vivienda en solitario es prácticamente imposible: una persona joven tendría que destinar más del 90% de su salario. Incluso compartir piso implica pagar entre el 40% y el 60% solo por una habitación".

La presidenta insiste en que se trata de un problema multifactorial: afecta tanto al mercado de la vivienda como a los salarios y la precariedad laboral. "Es cierto que medidas como la reforma laboral o la subida del salario mínimo han mejorado la situación de muchos jóvenes, pero ese avance acaba absorbido por el alquiler. Es un pozo que se lo traga todo", resume. El resultado, dice, es claro: "Con los salarios actuales, los jóvenes no podemos emanciparnos ni acceder a una vivienda digna".

Sobre las medidas impulsadas por el Gobierno, como la prórroga de los contratos de alquiler, reconoce que suponen "un avance", pero las considera claramente insuficientes. "Puede aliviar situaciones puntuales, pero no resuelve el problema de fondo", señala. Además, denuncia el endurecimiento del acceso: "Buscar piso se ha convertido en un casting. Los propietarios reciben cientos de solicitudes en pocas horas y seleccionan perfiles".

Esta presión está empujando a muchos jóvenes a aceptar condiciones cada vez más precarias: "Hablamos de habitaciones diminutas, sin ventilación, en infraviviendas o espacios que antes ni siquiera eran considerados habitables". En muchos casos, añade, la emancipación no responde a una elección, sino a la necesidad de estudiar o trabajar fuera.

En cuanto a las soluciones, González Enrich plantea una doble vía. A medio y largo plazo, apuesta por ampliar el parque de vivienda pública, con un 40% reservado a jóvenes. Sin embargo, advierte de que estas medidas requieren tiempo. Por ello, reclama actuaciones inmediatas: "Es imprescindible regular los precios del alquiler en las zonas tensionadas".

Finalmente, hace un llamamiento a la responsabilidad política: "Estamos ante un problema lo suficientemente grave como para exigir un pacto de Estado por la vivienda. Necesitamos acuerdos a largo plazo, más allá de los ciclos políticos, pero también respuestas urgentes para una generación que no puede esperar diez o quince años para poder independizarse".

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