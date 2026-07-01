Pilar Velasco, sobre el "victimismo" de Santos Cerdán: "A él no le arruina la vida el sistema, se la arruina él mismo con Koldo y Ábalos"

La periodista Pilar Velasco analiza el libro del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, donde se presenta como una víctima. En el vídeo, los detalles.

El que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha publicado un libro donde se ve como la víctima de una cacería desde el día que se acercó a Puigdemont. Además, asegura sentirse "sin cobertura legal, sin respaldo político. Abandonado y vapuleado". "Me encontré solo", afirma.

Para la periodista Pilar Velasco, Santos Cerdán "sigue atrincherado en un relato que intenta colocar no sé muy bien a quién". Un relato que, "encaja con lo que había dicho en un principio, de 'cuando yo me encargo de ser el intermediario con Puigdemont es cuando vienen a por mí", pero "no sé a quién trata de convencer porque no hay nadie en el PSOE que le defienda públicamente, como parece que se queja".

No obstante, según Velasco, "quienes le conocen de su entorno, quienes creen haberle conocido y que trabajaron con él, aseguran que no es su personalidad ponerse a cantar o a tirar de una manta, porque si alguien tiene información y si alguien trató con el presidente en esta legislatura fue Santos Cerdán".

Y como apunta el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, "si se informaba al presidente de las actividades del aire diez. De las andanzas de Heredia. Santos Cerdán. Lo que pasa que el presidente ha dicho que nunca le contaron nada". Y por ahora, destaca Pilar Velasco, "no hay mensajes que impliquen de momento a Santos Cerdán con información al presidente".

Sin embargo, apunta, "lo que sí hay son mensajes de Santos Cerdán en el reparto de mordidas o en reparto de comisiones que no sabemos muy bien de qué contrato procedían en las grabaciones de Koldo García".

Por ende, "a Santos Cerdán no le arruina la vida el sistema, se la arruina él mismo con Koldo y con Ábalos", concluye Velasco. En el vídeo, no obstante, podemos ver al completo su intervención.

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