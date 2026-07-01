Belén Carreño analiza la estrategia "errática" del PP: "En principio son los ganadores en votos y, en cambio, están poniendo en duda los resultados"

La periodista ha cuestionado la estrategia del PP tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre la 'ley de nietos'. Considera contradictorio que el partido, favorito en las encuestas, contribuya a sembrar dudas sobre los resultados electorales.

En Al Rojo Vivo, la periodista económica Belén Carreño ha analizado la estrategia del Partido Popular tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre la denominada 'ley de nietos' y las dudas que ha sembrado sobre sus posibles efectos electorales. A su juicio, el PP está adoptando un discurso que no se corresponde con la posición de un partido que aspira a gobernar.

"En principio son los ganadores en votos y, en cambio, están poniendo en duda los resultados", afirma Carreño, quien considera que esa estrategia resulta difícil de entender desde el punto de vista político.

La periodista recuerda que el PP fue la fuerza más votada en las últimas elecciones generales y que, según las encuestas, continúa liderando la intención de voto. En ese contexto, sostiene que el partido está recurriendo a argumentos más propios de quienes han perdido unas elecciones que de quienes parten como favoritos.

Además, advirte de que esta línea de actuación desvía la atención del caso de corrupción que afecta al Gobierno, un asunto que, a su juicio, estaba desgastando al Ejecutivo. "Es una estrategia completamente errática", señala.

Por último, Carreño alerta de que este tipo de mensajes pueden acabar deteriorando la confianza en las instituciones. "El Partido Popular siempre ha sido un partido institucional, a diferencia de Vox. Sin embargo, con este discurso está dibujando un país que, si algún día llega a gobernar, heredaría como prácticamente ingobernable", concluye.