Pilar Velasco, sobre el PP: "Tiene la obligación de aceptar el reparto de menores"

Este jueves, una nueva reunión entre Gobierno, PP, Canarias y Ceuta acabó sin acuerdo para el reparto de los menores migrantes y todas las miradas apuntan a un Partido Popular que no acepta ninguna propuesta del resto de las partes.

Una postura que ha criticado en Al Rojo Vivo Pilar Velasco: "Comparto absolutamente que Vox está fuera de la Constitución en el planteamiento de no respetar la España de las autonomías y la política migratoria. Por eso no está hoy el Partido Popular para hablar de los pactos de los demás cuando el bloque del reparto de menores está bloqueada por los gobiernos del PP con Vox".

"Junts podía servir de excusa en el mes de julio porque no estaba investido Illa, pero Clavijo, que gobierna en Canarias gracias al apoyo del PP, presentó en el Congreso una proposición de ley que establecía las medidas para el reparto de menores. El PP lo bloqueó. Es tan fácil como que el PP aprobara lo que está diciendo Fernando Clavijo, no el Gobierno, para que saliera adelante el reparto", ha añadido.

La periodista ha asegurado que el PP tiene la "obligación" de aceptar el reparto: "No es que el PSOE necesite al PP, es que el PP tiene la obligación constitucional y política, porque gobierna en 12 comunidades autónomas, de aceptar el reparto. En julio le tocaban 400 menores no acompañados en sus autonomías. Siguen hacinados en Ceuta y Canarias. Tanto es así que el Gobierno lo va a presentar por decreto ley. Si Junts condicionara tanto, no lo veríamos por decreto".