La periodista Pilar Velasco alude a las palabras que escribió el juez Peinado, en la providencia sobre que del "silencio" de Pedro Sánchez -cuando se acogió a su derecho a no declarar- en el caso de su mujer, Begoña Gómez, "se pueden sacar conclusiones"; unas palabras por las que, según informa el magistrado Joaquim Bosch, "la Fiscalía podría recurrir".

"La no declaración es un derecho, sobre el silencio no se pueden sacar conclusiones, y eso es una garantía. Las partes no pueden pedir actuaciones sobre ese silencio de Pedro Sánchez", afirma Velasco, recordando que "el juez tiene un largo historial desde el mes de abril".

"Este silencio o no declaración (de Pedro Sánchez) cuando su mujer es la que esté investigada, y tiene derecho, por ello, a no declarar, también fue vulnerado con esa presencia del juez en La Moncloa", finaliza Velasco. En el vídeo, podemos ver completa su intervención.