Pilar Velasco, sobre las consecuencias económicas del conflicto en Irán: "Europa aún no ha medido el impacto real de la guerra, y vamos tarde"

La subida del petróleo por la guerra ya empieza a notarse en el precio del diésel y la gasolina. Ante este panorama, la periodista advierte de que el impacto puede extenderse a hipotecas y cesta de la compra si no se diseñan bien las ayudas.

La guerra ya empieza a sentirse en el bolsillo de los ciudadanos. El encarecimiento del petróleo está impulsando al alza tanto el diésel como la gasolina, una subida que ya perciben los conductores y que amenaza con trasladarse a otros ámbitos de la economía.

En Al Rojo Vivo, la periodista y directora de '@democrata.es' Pilar Velasco ha advertido de que Unión Europea aún no ha calculado el verdadero impacto que la situación puede tener sobre las clases medias. "Europa todavía no ha medido el impacto real sobre las clases medias, pero es verdad que vamos tarde", ha señalado.

Velasco también ha recordado las lecciones económicas que dejó la guerra de Ucrania, especialmente en relación con las ayudas públicas para frenar la inflación. "Hace falta también un poco de ingeniería", ha explicado. "La guerra de Ucrania nos enseñó que medidas como bajar el IVA de los alimentos o modificar parte de lo que se paga en las gasolineras son necesarias, pero no siempre funcionan como se espera".

Según ha apuntado, en muchos casos las ayudas no terminaron repercutiendo directamente en los consumidores. "Al final, las grandes superficies o las grandes eléctricas se quedaron con parte de esas ayudas y el consumidor acabó asumiendo igualmente la subida de los precios", ha señalado.

Por ello, la periodista considera fundamental que el Gobierno analice con precisión el alcance del problema antes de aprobar nuevas medidas. "Es importante tener un diagnóstico claro y un balance de daños", ha afirmado. "Esto ya está afectando a los combustibles, pero no sabemos si también lo hará a las hipotecas o a la cesta de la compra".

A su juicio, la clave no está solo en actuar rápido, sino en dirigir bien las ayudas. "Ayudar, sí. Pero lo importante no es correr y aprobarlo todo en cinco días, sino saber exactamente a qué sectores puede afectar y poner el dinero donde realmente haga falta", ha concluido.

