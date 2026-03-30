Pilar Gómez: "A Trump la guerra se le está complicando, no sabe cómo salir"

La periodista Pilar Gómez analiza las intenciones del presidente de EEUU en esta guerra de Irán, la cual parece "se la está complicando". En el vídeo, todos los detalles.

"Está claro que a Donald Trump, esta guerra, que lleva ya un mes, se le está complicando. Creo que el problema que tiene es que no sabe cómo salir", afirma la periodista Pilar Gómez, directora de 'Artículo 14', después de conocer que la guerra parece que se alargará y, por ende, sus consecuencias, tras la operación militar que plantea EEUU para extraer uranio de Irán.

"Si ahora finalmente tiene que llevar a militares a Ormuz es porque se ha dado cuenta de que ha generado un problema que, a los que eran sus socios en la zona, les está causando un problema mayor", añade la periodista, confesando que cree que es complicado que Trump revierta esta sitiación.

"Veo muy complicado que saque la pata que ha metido porque según va avanzando en esta idea de tener que controlar el Golfo para que no sigan subiendo los precios, a él se le complica", argumenta Gómez, recordando que su opinión pública va empicado: "Yo no sé cómo va a agestionar su opinión pública, cómo va a sentar incluso los Maga, que haya soldados estadounidenses desplegados".

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