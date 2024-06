El PSOE de Baleares ofrece sus votos al Partido Popular para echar al actual president del Parlament autonómico, Gabriel Le Senne, y elegir a uno del PP. Una decisión que llega tras el lamentable episodio protagonizado la semana pasada por el político de Vox, que expulsó del pleno a dos diputadas socialistas por exhibir fotografías de víctimas del franquismo e incluso rompió una de las imágenes, un retrato de Aurora Picornell.

Pilar Gómez ha confesado que ella cree que la presidenta de Baleares, la 'popular' Marga Prohens, debería "aceptar" esta propuesta, señalando que su Gobierno no tiene por qué "correr un riesgo" si lo hace.

"Me parece que este es el camino", ha asegurado, destacando que le gustaría que esto mismo se hiciese en otras comunidades autónomas. "Tiene que ser algo que no sea puntual", ha señalado. "¿Por qué no pueden negociar cosas que sean buenas para los ciudadanos PP y PSOE?", ha preguntado.

De esta forma, ha indicado que espera que el PP acepte esta propuesta y que el PSOE sea capaz de "tender la mano".