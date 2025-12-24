Pilar Gómez, sobre la iniciativa de Jordi Sevilla: "Es una forma de ir aunando a gente que está desencanta y preocupada porque el PSOE ha perdido todos sus territorios"

La periodista valora positivamente que el exministro presente un manifiesto para preparar una alternativa a Sánchez en el PSOE, aunque asegura que "Jordi Sevilla no va a ser el sustituto" del presidente del Gobierno.

Hay movimientos en el PSOE ante la crisis abierta por la derrota en Extremadura. El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha anunciado que en enero presentará un manifiesto con el que el movimiento que lidera pretende dar comienzo la preparación de una alternativa socialdemócrata en el PSOE que pueda sustituir la actual deriva 'podemita' que en su opinión, ha adoptado su partido con el liderazgo de Pedro Sánchez.

Pilar Gómez ha analizado esta propuesta de Sevilla en Al Rojo Vivo y ha explicado que "es una forma de ir aunando a gente que está desencanta y preocupada porque el PSOE ha perdido todos sus territorios". Además, ha destacado que "Jordi Sevilla no va a ser el sustituto de Sánchez".

No obstante, la periodista cree que el cambio reclamado por el exministro no tiene visos de prosperar, ya que "Sánchez tiene atada a la estructura del partido". Sin embargo, considera que "es sano que haya voces críticas en el PSOE".

Unas críticas a las que, en cierto modo, se ha sumado el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que ha asegurado tras el batacazo en Extremadura que "el PSOE y el PSC son partidos distintos. "Me parece importante que Illa marque distancia, porque no pueden decir que es un señor mayor como Sevilla o Ibarra o que se ha hecho de derechas como dicen de Felipe González", ha zanjado Pilar Gómez al respecto.

