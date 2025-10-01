Pilar Gómez, ante la falta de Presupuestos: "Me angustia ver a María Jesús Montero diciendo 'pronto'"

La periodista advierte que Sánchez usará los Presupuestos como arma electoral: "Los presentará para que sean su programa". Además, critica la indefinición del Ejecutivo y reclama sinceridad: "Que digan la verdad, no tienen mayoría".

El martes 30 de septiembre venció el plazo que marca la Constitución para que el Gobierno presentara los Presupuestos Generales del Estado, algo que no ocurrió.

Sobre ello, Pilar Gómez, directora de Artículo14, ha señalado en Al Rojo Vivo que Sánchez usará las cuentas como herramienta electoral: "Los presentará para que sean su programa y, de hecho, hará un cambio en su Gobierno aprovechando la salida de María Jesús Montero y otros ministros en torno a Navidad".

Según Gómez, ese será el Ejecutivo con el que Sánchez concurrirá a las elecciones: "No va a ir con este Gobierno". Y ha remarcado que su objetivo sigue siendo agotar la legislatura.

La analista, además, ha expresado su inquietud ante la indefinición del Ejecutivo: "Me angustia ver a María Jesús Montero diciendo: ‘pronto, pronto’. Qué fatiga. En este lío se han metido ellos. Que digan la verdad: no tienen mayoría".

