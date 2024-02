Las negociaciones entre el PSOE y Junts para sacar adelante la ley de amnistía continúan. Ahora, la Mesa del Congreso ha aprobado la última prórroga de la amnistía tras ser solicitada por los socialistas. De esta forma, el 7 de marzo será el último día para presentar y votar el dictamen de dicha ley.

Javier Pérez-Royo confiesa en Al Rojo Vivo que no entiende la postura de Junts. "Puigdemont no tiene ningún problema mientras sea parlamentario europeo", destaca. Por tanto, reconoce que no comprende la razón por la que se empeñan en no aprobar la ley de amnistía tal y como estaba.

El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla asegura que la ley tal y como está redactada ya es suficiente para todas aquellas personas que "estuvieron implicadas en el 'procés'".

Pérez-Royo señala que cree que se han pegado "un tiro en el pie de manera innecesaria", recalcando que no ve los problemas que está viendo Junts para no aprobarla.