Pepe Luis Vázquez: "Qué ironía que Sánchez hoy se encuentre en el Vaticano, quizá para pedir la indulgencia por los presuntos casos de corrupción"

En Al Rojo Vivo, el periodista ha reaccionado con dureza a la entrada de la UCO en la sede del PSOE y ha ironizado con la presencia de Pedro Sánchez en el Vaticano en plena polémica judicial.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido este miércoles a la sede nacional del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una investigación dirigida por la Audiencia Nacional. Según ha podido saber laSexta, los agentes se encuentran recabando documentación junto al responsable informático del partido.

Fuentes próximas a la investigación apuntan a que el operativo se enmarca en una pieza secreta instruida por el juez Santiago Pedraz y estaría relacionado con un requerimiento de información sobre presuntos pagos vinculados a la exmilitante socialista Leire Díez.

Tras conocerse la noticia, Pepe Luis Vázquez, periodista de 'La Razón', ha reaccionado en Al Rojo Vivo al operativo policial y a las explicaciones ofrecidas hasta ahora por el entorno socialista. "Ni fontanería ni cobarde. No era eso lo que nos contaba Leire Díez. Desde luego, tampoco deberíamos dar demasiada credibilidad a sus palabras", ha afirmado.

El periodista ha ido aún más allá con una crítica cargada de ironía hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Qué bella ironía que hoy Pedro Sánchez se encuentre en el Vaticano, quizá para pedir la indulgencia plenaria por todos los presuntos casos de corrupción que le salpican, le rodean y le acorralan".

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